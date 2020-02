Groen hekelt ‘ondoordachte’ bomenkap Anthony Statius en Joeri Seymortier

17 februari 2020

10u59 0 Maldegem Groen Maldegem vindt dat het gemeentebestuur teveel bomen kapt zonder reden. “Er worden meer dan 350 bomen gekapt in het kader van de veiligheid en het voorkomen van schade, maar in slechts twee van de negen straten gaat dit op”, klinkt het.

Om bomen te kappen, moeten er goede argumenten zijn. In Maldegem werden heel wat bomen gekapt, maar volgens Groen waren hier niet altijd redenen toe.

“In de Berkenlaan, Eikenlaan, Burg. Desiré De Meyerelaan, Popkensstraat, Jagers te Voetlaan, Reesinghelaan en Sperwerlaan is er geen sprake van een veiligheidsrisico of schadeprobleem dat de kap van die bomen rechtvaardigt”, zegt Peter Timmerman, voorzitter van Groen Maldegem. “De bomen worden gekapt omdat er bepaalde individuen klagen dat er te veel bladval is. Door deze ondoordachte kap vinden andere inwoners nu al dat de bomen in hun straat ook mogen verwijderd worden.”

“Wij zullen op de komende gemeenteraad het nodige weerwerk bieden en vragen stellen aan het bestuur. Maar we zijn realistisch, de kap is al gestart, en het bestuur zal niet terugkomen op genomen beslissingen. Wij zullen dan ook vragen om deze kap te compenseren, niet enkel door bomen terug te planten waar deze nu gerooid worden. Maar ook door extra bomen, equivalent aan het verlies van CO2-opslag, te planten op een of meerdere locaties in Maldegem. Op die manier hopen wij het bestuur aan te zetten tot meer klimaatambitie.

“Er komen nieuwe bomen”, reageert burgemeester Bart Van Hulle. “De bomenkeuze zal ervoor zorgen dat wat nu moet gebeuren, namelijk het moeten kappen op korte termijn van te jonge bomen, zich niet meer zal voordoen in de toekomst.”