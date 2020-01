Gezocht: plaats voor extra centrumparking in Maldegem Joeri Seymortier

26 januari 2020

12u08 0 Maldegem Het gemeentebestuur van Maldegem gaat op zoek naar een locatie voor een nieuwe grote centrumparking.

Waar de nieuwe parking moet komen, is momenteel onduidelijk. “We zetten voor het centrum van Maldegem twee zaken voorop”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Dat we het cultureel centrum van Adegem naar Maldegem gaan verhuizen, is ondertussen bekend. Maar we willen in het centrum van Maldegem ook een extra parking. Waar die best kan komen moeten we nog onderzoeken. Maar het is duidelijk dat de parkeerdruk in ons centrum te groot is, en dat er dus extra parkeerruimte moet bij komen.”

Budget voor een nieuwe parking is in het meerjarenplan niet voorzien. “Dat is net de manier waarop we nu werken”, zegt burgemeester Van Hulle. “Voor elke grote investering gaan we met het dossier naar de gemeenteraad, en daar gaan we dan de discussie aan. Gaan we er voor of niet? Lenen we voor deze investering of niet? Wij vragen als nieuw bestuur zelfs aan de oppositie om mee te denken over actiepunten in ons beleid. Dat zie ik in weinig andere gemeenten gebeuren”, zegt Bart Van Hulle nog.