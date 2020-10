Geurhinder in delen Maldegem: bedrijf neemt maatregelen, voorlopig geen gevaar Joeri Seymortier

13 oktober 2020

16u34 4 Maldegem Er hangt al een paar dagen een geurhinder rond het industrieterrein van Maldegem. Die is afkomstig van een bedrijf, en dat neemt nu maatregelen.

De gemeente, politie en brandweer van Maldegem kregen de voorbije twee dagen verschillende meldingen over geurhinder in Maldegem. De geur doet denken aan aardgas, en daardoor werden buurtbewoners ongerust. De geurhinder blijkt afkomstig van een bedrijf uit de industriezone in Maldegem. De milieu-inspectie van de Vlaamse gemeenschap monitort het probleem. “De firma onderneemt de nodige stappen om de geur zo snel mogelijk te doen verdwijnen. De geurhinder is vervelend voor de buurt, maar er is momenteel geen gevaar”, klinkt het op het gemeentehuis.