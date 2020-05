Geschiedenis van Maldegem wordt in boek gegoten: “Van prehistorie tot Franse Revolutie” Joeri Seymortier

22 mei 2020

12u35 0 Maldegem De geschiedenis van Maldegem wordt door het gemeentebestuur in boekvorm gegoten. Het wordt een boek van 400 bladzijden, met veel foto’s.

Het boek wordt een uitgave van het gemeentebestuur Maldegem, samen met lokale heemkundevrijwilligers. “Het boek omvat de geschiedenis van het Ambacht Maldegem van de prehistorie tot aan de Franse Revolutie”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Later verschijnt er ook nog een tweede deel, waarin de geschiedenis na de Franse Revolutie tot en met de fusie in 1976 wordt beschreven. Aan dit eerste deel is heel wat jaren gewerkt door Hugo Notteboom en mede-auteurs Ronny Debbaut en Paul Van de Woestyne. Zij werden hierin bijgestaan door een ervaren redactiegroep. Rudi Longueville tekende heel wat kaarten. Het uitgebreide namenregister is samengesteld door eindredacteur Freddy Pille.”

Het boek is tot 29 augustus te koop aan de voorverkoopprijs van 35 euro. Online bestellen via www.maldegem.be/boekgeschiedenis of via 050/72.89.79.