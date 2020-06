Gemeentehuis Maldegem maandag weer open, maar vooral op afspraak Joeri Seymortier

06 juni 2020

14u39 0 Maldegem Maldegem zet vanaf maandag 8 juni enkele gemeentelijke gebouwen weer open.

Het gemeentehuis, de dienst in de Bloemestraat en het OCMW-gebouw gaan weer volledig open. Om iemand van de diensten te spreken, moet je op voorhand een afspraak maken. Voor het ophalen van rijbewijzen, reispassen, of de verkoop van de M-bon is geen afspraak nodig. Ook Sporthal Meos en Sporthal De Berken gaan maandag weer open, net als Lokaal Dienstencentrum Oud Sint-Jozef. De cafetaria van het lokaal dienstencentrum zal wel pas vanaf maandag 15 juni opnieuw maaltijden aanbieden.

Vanaf woensdag 1 juli gaan ook het Sint-Annazwembad en de cafetaria, en ook CC Den Hoogen Pad gaat dan open. De bibliotheek in Adegem en Maldegem opende haar deuren al op dinsdag 2 juni.

Maak je afspraak via www.maldegem.be/afspraak, of 050/72.89.30.