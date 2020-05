Gelaatsschermen voor alle Maldegemse scholen: ook leerkrachten kunnen zich beschermen Joeri Seymortier

11 mei 2020

10u12 0 Maldegem Het fablab van Maldegem heeft gelaatsschermen gemaakt, en die ter beschikking gesteld van alle scholen in Maldegem.

Een fablab is een werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars werken. In het fablab van de bibliotheek staan computers, een 3D-printer en lasersnijder. “Vanaf vrijdag 15 mei zullen de Maldegemse scholen opnieuw leerlingen ontvangen”, zegt schepen van Onderwijs Glenn Longeville (Open Vld). “Om alles op een zo veilig mogelijke manier te laten verlopen, nemen de scholen heel wat maatregelen. Er is ook beschermingsmateriaal voor leerkrachten nodig. Dankzij de gelaatsschermen van het fablab kunnen zij zich extra beschermen. De gelaatsschermen worden gemaakt van kunststof en kan je op je hoofd zetten om je volledige gezicht te beschermen. Dit model wordt ondertussen in heel wat van ziekenhuizen en woonzorgcentra gebruikt.”