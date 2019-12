Gek op taal? Doe vrijdag mee aan Groot Dictee in bib Maldegem Joeri Seymortier

04 december 2019

10u55 1 Maldegem Op vrijdagavond 6 december kan je in de bibliotheek van Maldegem deelnemen aan Het Groot Dictee Heruitgevonden.

Het wordt een dictee voor iedereen die graag speelt met letters. “Je hoeft geen spellingkrak te zijn om mee te doen”, zegt schepen Nicole Maenhout (N-VA). “Het dictee wemelt niet van de moeilijke woorden, maar laat je creatief aan de slag gaan met taal.”

Het spel start vrijdagavond om 20 uur in de bibliotheek, Schouwburgplaats 3 in Maldegem. Deelnemen is gratis. Schrijf je in via www.maldegem.be/webshop. De plaatsen zijn beperkt, dus verzeker je van een plaats, en ga met een mooie prijs naar huis.