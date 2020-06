Geen vrees voor vandalisme of diefstal: Maldegem zet losse stoelen in Sint-Annapark Joeri Seymortier

16 juni 2020

12u19 0 Maldegem Maldegem stapt af van de traditionele zitbank, en doet een proefproject in het Sint-Annapark met vijftig losse stoelen.

Maldegem kleurt een beetje Parijs. Net als in ‘Le Jardin du Luxembourg’ staan er nu losse stoelen in het Sint-Annapark. Een idee van schepen Marleen Vandenbussche (Merlaan). “Ik zag dat in Parijs en vond dat een fantastisch idee voor Maldegem”, zegt de schepen. “Bedoeling is dat mensen in ons park kunnen gaan zitten waar ze willen. Je neemt een stoel en zet die in de zon of de schaduw. Ben je nu alleen, met twee of met een groep van zes? Allemaal geen probleem. Of we geen schrik hebben dat de stoelen gestolen zullen worden of in het water van de vijver zullen belanden? We hopen van niet en denken van niet. Het bestuur heeft vertrouwen in de Maldegemnaar, en denkt dat die daar zorgzaam mee zal omspringen. Er staat in de stoelen ook gegraveerd dat ze van de gemeente Maldegem zijn.”

Het project heet ‘Duizendpoten in het park’. Nu staan er 50 stoelen in het Sint-Annapark. Als het idee aanslaat, komen er nog 200 stoelen elders in de gemeente. Samen zijn dat duizend stoelpoten. De stoelen zijn rood en geel, de kleuren van Maldegem. Een stoel kost ongeveer 100 euro.