Geen lijst vol investeringen, wel besparingen: "Eerst zorgen dat we geld hebben, en dan zien wat we ermee doen!" Nieuw bestuur Maldegem legt opvallend meerjarenplan op tafel Joeri Seymortier

18 december 2019

19u06 0 Maldegem De wereld op z’n kop in Maldegem. Terwijl alle gemeenten dezer dagen uitpakken met een meerjarenplan vol investeringen en prestigeprojecten, gaan ze in Maldegem vooral… besparen. Er worden heel wat subsidies geschrapt, en het moet met tien procent van het gemeentepersoneel minder.

Geen ellenlange lijst met investeringen voor de komende vijf jaar, maar wel een basisnota waarin vooral het woord ‘besparing’ centraal staat. Dat is het meerjarenplan van de nieuwe bestuursploeg van Open Vld, N-VA en Merlaan in Maldegem. Twee grote plannen zijn al zeker: er komt een nieuw cultureel centrum in het centrum van Maldegem, en er komt een extra parking in het centrum. Maar voor de rest is het vooral nu geld besparen, om er later leuke dingen mee te kunnen doen.

