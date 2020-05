Gaby Bruyninckx (74) overleden: “Culturele duizendpoot in Maldegem” Joeri Seymortier

18 mei 2020

08u54 0 Maldegem Gaby Bruyninckx (74) uit Adegem bij Maldegem is overleden. De vrouw zette zich in voor het culturele leven in de gemeente, en was twaalf jaar lang voorzitter van de cultuurraad Maldegem.

Gaby Bruyninckx was een culturele duizendpoot. Ze was meer dan veertig jaar secretaris van de KVLV Adegem, en was in de jaren negentig ook voorzitter van cultuurraad Maldegem. Ze was actief in het programmacomité van Den Hoogen Pad, en was ook een drijvende kracht achter ‘Poëzie in het Park’ in Maldegem. Gaby stond in het onderwijs, en was ook culinair actief. “Door het plotse overlijden van Gaby Bruyninckx blijft cultureel Maldegem verweesd achter”, zegt Piet Blomme, die een medevechter is voor cultuur in Maldegem. “Gaby was een culturele duizendpoot.”