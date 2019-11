Frontman Buurman komt met soloconcert naar kerk van Kleit Joeri Seymortier

03 november 2019

10u47 0 Maldegem Geert Verdickt, de frontman van Buurman, komt op vrijdag 15 november om 20 uur naar de kerk van Kleit in Maldegem voor een soloconcert.

De oud-leidingsvereniging vzw Van-R zorgt voor een nieuwe naam voor de tiende editie van hun optreden in de kerk, deze keer op vrijdag 15 november. “Het is een traditie geworden op de eerste avond van de Kleitse winterkermis”, zegt Vic De Loof. “Vorig jaar was Frank vander Linden nog te gast en in nog oudere edities kwamen onder andere Johan Verminnen, Raymond Van Het Groenewoud, Sioen en Yevgueni langs. Tijdens de komende voorstelling wisselt Geert Verdickt nummers uit het nieuwe album Einzelgänger af met ouder werk. Goed voor één man, één gitaar en een hoop verhalen.”

Tickets kosten 15 euro. Kaarten zijn te koop bij MiniMarket Marijke in Kleit, via info@van-r.be of via 0485/93.60.66.