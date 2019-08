Franse burgemeester op bezoek in Maldegem Joeri Seymortier

22 augustus 2019

08u19 0 Maldegem Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem heeft deze week bezoek gekregen van een collega uit Frankrijk.

Deze week bracht Virginie Lucot-Avril een bezoek aan Maldegem. Zij is burgemeester van de gemeente Aumale in Normandië in Frankrijk. “We hebben de vrouw uitgenodigd op het gemeentehuis”, zegt burgemeester Van Hulle. “Virginie Lucot-Avril logeert bij vrienden in Maldegem, en kwam zo in onze gemeente terecht. We hebben samen met schepen Rudi De Smet wat ervaringen uitgewisseld. We hebben haar een korte rondleiding door het gemeentehuis gegeven, om haar zo kennis te laten maken met onze gemeentelijke dienstverlening.”