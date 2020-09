Frank De Wispelaere (VK Adegem): “De honger is groot” Tweedeprovincialer VK Adegem duidt Frank De Wispelaere aan als nieuwe T1 Dominique Lampo

26 september 2020

21u00 1 Maldegem Donderslag bij heldere hemel bij tweedeprovincialer VK Adegem. Na de 3-1-zege tegen VV Zomergem liet T1 Gunther De Smet weten dat hij vanaf volgende week de ploeg niet langer zal coachen. Die beslissing liet hij donderdag al weten aan het bestuur, maar pas na de wedstrijd tegen Zomergem bracht hij de spelersgroep op de hoogte. Met Frank De Wispelaere heeft de club al een opvolger gevonden. Sportief verantwoordelijke Michel Martens geeft tekst en uitleg bij deze koerswijziging bij de roodzwarten.

“We waren zeker niet ontevreden over het werk van Gunther De Smet en met een 6 op 9 zijn we niet onaardig aan het seizoen begonnen. Voor onze T1 was de combinatie tussen het werk en trainer zijn van een tweedeprovincialer niet altijd zo evident. Donderdag hakte hij de knoop door en was het aan ons om een opvolger te zoeken. Na het ontslag van Johnny Bleyaert vorig seizoen was Frank De Wispelaere ook een ernstige kandidaat en we hebben voor deze ervaren trainer gekozen.”

Honger

De Wispelaere was zaterdagavond een aandachtig toeschouwer tijdens het duel tussen VK Adegem en zijn ex-club VV Zomergem. “Ik had eerder dit jaar een goed gevoel bij het gesprek met het bestuur van VK Adegem, maar de club koos toen voor Gunther De Smet. De honger om opnieuw op het veld te staan was groot en ik ben blij met deze kans. Ik heb begrepen dat ze met deze groep naar een plaatsje in de linkerkolom mikken. De kern is eerder smal, maar wel kwalitatief behoorlijk sterk.”

Bekenden

De Wispelaere was in het verleden trainer bij VV Zomergem, Excelsior Mariakerke, FC Lembeke, DKW Evergem en Eendracht Aalter. De promotie met FC Lembeke en drie eindrondes met Zomergem staan op zijn visitekaartje. “Als trainer heb ik het voordeel dat ik deze reeks behoorlijk goed ken. En het is natuurlijk een fantastische reeks met al die derby’s. De spelersgroep kan ik ook vrij goed inschatten. Doelman Jarl Hautekeete had ik onder mijn hoede bij DKW Evergem, Jasper De Decker bij VV Zomergem en Arne De Smet, Michiel Mortier, Joren Hebberecht en Mathieu Welvaert ken ik ook. Ik krijg in deze club een mooie kans en wil die met beide handen grijpen.”