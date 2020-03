Fietser rijdt tegen flank van wagen, raakt lichtgewond Wouter Spillebeen

12 maart 2020

14u53 4 Maldegem Na een aanrijding op de Koning Leopoldlaan (N9) in Maldegem is een fietser deze middag naar het ziekenhuis gebracht. De fietser reed tegen de flank van een wagen.

De wagen reed op de N9 in de richting van Brugge en was al vertraagd voor een voorligger. Op dat moment kwam een fietser uit de Oude Gentweg gereden. “Die maakte een foute inschatting en reed de rijbaan op”, klinkt het bij de lokale politie van Maldegem. “De fietser is tegen de flank van de auto gereden en kwam ten val.” De fietser is met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Alma.