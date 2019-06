Familiebedrijf Camaleonte verkoopt lekkerste ijsjes: “Even veel smaken als een kameleon kleuren heeft” Het favoriete ijsje van Eeklo tot Deinze komt uit Maldegem Kristof Vereecke

30 juni 2019

16u59 0 Maldegem De lekkerste ijsjes van het Meetjesland eet je aan de ijskar van Camaleonte uit Maldegem. Het familiebedrijf is een waar begrip in de streek. Overal waar je hun ijskarren ziet verschijnen, krioelt het binnen de kortste keren van de ijsjesliefhebbers.

Camaleonte is Italiaans voor kameleon. In het Meetjesland staat het synoniem voor de lekkerste ijsjes die je maar kunt proeven. “Een kameleon heeft vele kleuren. Net zoveel als de verschillende smaken en kleuren ijs die wij verkopen”, zegt Fabienne Van Poelvoorde. Met 23 soorten vers gemaakt schepijs in het assortiment van Camaleonte op zijn minst uitgebreid te noemen. “De keuze is enorm”, beamen vaste klanten Klaas Ballegeer en Sabine De Jaeger en hun zoontjes Cedric (7) en Victor (3), terwijl ze een ijsje zitten te likken in het park van Maldegem. “En allemaal even lekker!”

Familiebedrijf

Fabienne hoort het graag vertellen. “Vandaag zijn de ijsjes gratis. Je wordt niet elke dag verkozen tot beste ijsje van Eeklo tot Deinze”, lacht ze. Te zeggen dat ze vroeger in de bouw werkte. “Ik ben zes jaar geleden moeten stoppen vanwege een ernstige infectie. Mijn zoon Glenn had toen net een ijsronde. Hij vroeg of ik eens mee wilde gaan. Ik was meteen verkocht.” Ook vader Dirk Caboor rijdt ondertussen rond met de ijskar. “Ik heb alle ijskarren zelf in elkaar gestoken. Ze voldoen aan de modernste normen en hebben allemaal een eigen spoelsysteem”, vertelt hij trots. “Het zijn niet de mooiste camionettes van de regio, maar ze vervoeren wel het lekkerste ijs.”

Wereldhit

De ijskarren van Camaleonte hebben ook hun eigen deuntje. Een creatie van zoon Glenn. “Ik was vroeger DJ en weet wel hoe ik een deuntje in elkaar moet flansen.” In Maldegem en verre omstreken is het deuntje ondertussen een wereldhit. Overal waar het te horen is, verschijnen ijsjesliefhebbers. “Ijskarverkoopster is het schoonste beroep ter wereld”, weet Fabienne. “Overal waar je komt zie je lachende gezichten. Je mag nog slecht gezind vertrekken thuis, tien minuten op de baan en je bent goed gemutst. Al is het wel hard werken. In de zomer kloppen we soms dagen van tien uur en dat zeven op zeven. Dat is draaien. Maar wij moeten het dan ook van de zomer en het goed weer hebben.” “Gelukkig wonen we in Maldegem ideaal”, zegt vader Dirk. “We zitten net tussen de Kust en het binnenland. Schrijf maar op: Maldegem heeft het beste ijsjesweer van Vlaanderen!”