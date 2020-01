Eretitel mandatarissen voortaan pas na 18 jaar (en voordelen worden geschrapt) Joeri Seymortier

08 januari 2020

14u36 0 Maldegem Wie in Maldegem als politiek mandataris rekent op een eretitel, moet daarvoor vanaf nu minstens 18 jaar actief geweest zijn.

Tot nu kon je in Maldegem als burgemeester, schepen of raadslid bij het stoppen een eretitel krijgen na 12 jaar dienst. Het nieuwe gemeentebestuur trekt die grens nu op naar minstens 18 jaar politieke activiteit. Meteen worden ook alle voordelen voor ere-mandatarissen geschrapt. Iemand met een eretitel werd vaak uitgenodigd naar feestelijkheden en mocht bijvoorbeeld ook gratis naar de Parkcross. Maar dat is nu allemaal verleden tijd.

“Als mandataris kan je een kandidatuur indienen om een eretitel te ontvangen”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Door het nieuwe reglement kan dit nu pas na minimum 18 jaar uitoefening van de functie, terwijl dit voorheen reeds na 12 jaar was. Dit is een bewuste keuze van het huidige bestuur. Mandatarissen worden sowieso betaald voor de uitoefening van hun opdracht. Daarom worden ook expliciete voordelen die in het verleden gepaard gingen met het verkrijgen van de eretitel, geschrapt in het nieuwe reglement.”