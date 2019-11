Eerste Belgisch Nederlandse politieactie voor herhaling vatbaar Didier Verbaere

10 november 2019

16u22 1 Maldegem Agenten van de politiezone Meetjesland Centrum en Maldegem en hun collega’s van de Nederlandse politie van Team Zeeuws-Vlaanderen, District Zeeland, Eenheid Zeeland - West-Brabant hielden vrijdag voor het eerst een grootschalige gezamenlijke internationale actie. Die was vooral gericht op de aanpak van alcohol en drugs in de grensstreek.

“De actie was ook bedoeld om de grensoverschrijdende politiesamenwerking tussen de politiekorpsen in de Meetjeslandse grensregio verder te zetten en te versterken. Er namen in totaal 34 personeelsleden deel aan de actie. Ook een drugshond van de Federale Politie was aanwezig”, zegt Emmeline Mertens, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Meetjesland.

Twee controleacties in België en Nederland

Na een briefing over het Verdrag van de Benelux over de wettelijke bepalingen zetten de agenten een eerste controlepost op in Watervliet ter hoogte van de grens met Ijzendijke in Nederland. Daar werden 107 personen onderworpen aan een ademtest en twee bestuurders door de Nederlandse agenten bekeurd omdat ze geen rijbewijs konden voorleggen. Een losliggende lading werd verbeurd verklaard en een bestuurder kreeg een pv voor het niet dragen van de gordel. Eén persoon moest ook nog een openstaande boete betalen. Langs Belgische zijde werden 3 personen geverbaliseerd wegens het niet dragen van de gordel en het niet correct gebruik van het kinderbeveiligingssysteem. Eén bestuurder bleek ook te rijden ondanks zijn lopend rijverbod.

In de namiddag volgde een controle op de Aardenburgkalseide in Maldegem op de grensscheiding met Eede (NL).Daar werden 102 personen onderworpen aan een ademtest. Eén bestuurder bleek onder invloed te zijn van cannabis en cocaïne, een andere bestuurder had te veel alcohol gedronken. Beide rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken. Eén voertuig bleek niet geldig meer verzekerd te zijn en werd ter plaats met een wielklem in beslag genomen.

“Na afloop was iedereen tevreden. Deze actie is een duidelijk signaal naar de bevolking dat de politie ook aan de grens informatie met elkaar mag delen om zo het werk op het veld efficiënter uit te kunnen voeren. Deze vorm van samenwerking is zeker voor herhaling vatbaar”, aldus Emmeline Martens.