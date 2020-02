e5-mode Maldegem heropent met nieuwe look, meer merken en meer accessoires Joeri Seymortier

19 februari 2020

12u01 0 Maldegem De winkel van e5-mode langs de N9 in Maldegem heropent na een make-over. De winkel kreeg een nieuwe look, met een uitgebreid aanbod aan merken en producten.

De e5-winkel in Maldegem steekt in een nieuw jasje en heropent vandaag, woensdag 19 februari. De vernieuwing past in het vernieuwingstraject van een hele reeks e5-winkels dat van start ging in 2018. “De kleding is vanaf nu terug te vinden zijn per cluster”, zegt Olivia Devuyst, Marketing Manager van e5 mode. “De schikking gebeurt dus bijvoorbeeld niet op basis van leeftijd of de tegenstelling ‘casual versus gekleed’. De winkel wordt ingedeeld volgens verschillende stijlen of ‘lifestyles’. Zo kunnen klanten het aanbod makkelijker lezen en sneller hun favoriete kleding terugvinden. De stijlgroepen zijn er zowel in het mannen- als in het vrouwenaanbod.”

e5 vergroot ook het productengamma in Maldegem. Zo kunnen er nog meer accessoires gekocht worden. Er zijn ook nieuwe merken: Angels en Jefferson komen er bij. “Deze make-over gaat over meer dan enkel de winkelinfrastructuur”, zegt Olivia Devuyst. “Het volledige concept van e5 evolueert in een frissere, modernere richting. Onze klanten moeten zich op hun gemak voelen in hun e5-winkel. Dankzij de nieuwe clusters vinden ze snel hun weg naar een outfit die hen op het lijf geschreven is.”