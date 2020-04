Drukkerij Perka uit Maldegem neemt Quadrifinish uit Oudenaarde over Joeri Seymortier

01 april 2020

12u27 3 Maldegem Drukkerij Perka uit Maldegem neemt de nv Quadrifinsih uit Oudenaarde over. De 15 medewerkers van Quadrifinish blijven aan de slag in Oudenaarde.

Perka is de Maldegemse drukkerij van de familie Willems, en heeft tachtig medewerkers. Met de overname van de Oudenaardse specialist in drukwerk op groot formaat, breidt Perka zijn werkterrein verder uit. Eerder nam Perka ook al het grafisch ontwerpbureau Quadri uit Merelbeke en All Mail Services uit Sleidinge over.

Quadrifinish werd in 1989 opgericht. In 2004 nam Christophe Verhaeghe, zoon van oprichter Frederic Verhaeghe, het bedrijf over als zaakvoerder. Quadrifinish is gespecialiseerd in prints op groot formaat, grafisch ontwerp, en installatie van marketingmateriaal zoals stickers, panelen, voertuigbestickering of spandoeken. Grote namen als Delhaize en Standaard Boekhandel zijn er klant.

“Deze strategisch belangrijke overname zal de positie van Perka op de Belgische markt voor printwerk verder versterken”, zegt Diederik Willems van Perka. “De ervaring in large format printing en het uitgebreide machinepark van Quadrifinish zorgen voor een belangrijke verbreding van ons aanbod. Daardoor kunnen we een nog betere service aan onze klanten bieden. Perka zal nu bijvoorbeeld ook prints op panelen, voertuigen en zelfs winkeletalages kunnen aanbieden.”

De 15 medewerkers van Quadrifinish blijven aan de slag in Oudenaarde. Christophe Verhaeghe blijft zaakvoerder van Quadrifinish. Hij zal zich vooral op het commerciële focussen, bijgestaan door de vertegenwoordigers van de groep en ondersteund door de familie Willems.