Drongengoedweg in Drongengoed elke avond en nacht afgesloten voor paddentrek Joeri Seymortier

18 februari 2020

09u10 5 Maldegem Maldegem en Aalter sluiten de Drongengoedweg in het landschapspark Drongengoed de komende weken af tussen 16.30 uur en 7.30 uur ’s ochtends. Dat gebeurt voor de paddentrek.

Vorige week zijn de padden begonnen aan hun jaarlijkse oversteek in het Drongengoed. Naar aanleiding van de jaarlijkse paddentrek zullen de slagbomen in de Drongengoedweg, vanaf het kruispunt met de Westvoordestraat tot aan de parking van het Agentschap Natuur en Bos, elke nacht dicht gaan. Dat is zo tot maandag 16 maart.

Vorig jaar stond de gemeente Maldegem in voor het afsluiten. Dit jaar zal gemeentebestuur Aalter de slagbomen sluiten om 16.30 uur en om 7.30 uur weer openen. Tot 16 maart is op grondgebied Maldegem ook geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in een deel van de Oude Bruggeweg tot aan het kruispunt met de Westvoordestraat. Overdag geldt er een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur.