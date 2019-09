Drie landbouwbedrijven in Meetjesland zetten zondag deuren open Joeri Seymortier

11 september 2019

16u17 22 Maldegem Zondag 15 september is het de ‘Dag van de Landbouw’. In het Meetjesland kan je in Adegem, Sleidinge en Sint-Laureins terecht.

In Adegem kan je zondag op het Oosteindeke terecht bij Hidalgo, een trainings- en revalidatiecentrum voor paarden en honden. “Wij voorzien de hele dag springdemonstraties en dressuur, aquatraining voor paarden en honden, demonstraties van de paardentandarts, en ook vrijheidsdressuur. We stellen zondag ook onze fokkerij met springpaarden voor.”

In Sint-Laureins kan je zondag van 10 tot 18 uur terecht op het schapenbedrijf van Marc en Katharina Van Hecke-Stevesyns, in de Eerstestraat 44. Je kan er rondwandelen tussen de schapenboxen en weilanden. Maak kennis met de ooien, de lammetjes en de kweekrammen. Doorlopend zijn er demonstraties van klauwverzorging, en zie je schapen scheren. Er zijn lamsburgers te koop.

In Sleidinge moet je op Linde 72 zijn, in het bedrijf van Nico en Isabelle De Vlieger-Solomé. Neem daar een kijkje in de melkveestal en de jongveestal, waar telkens zo’n zestig dieren leven. Ontdek de thuisverkoopautomaten voor melk, ijs en aardappelen in de verbouwde schuur. Proef van het hoeve-ijs en de hoevefrietjes. De kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin.

Info: www.dagvandelandbouw.be.