Drie composteerplaatsen Maldegem zijn weer open Joeri Seymortier

29 mei 2020

14u32 1 Maldegem De drie composteerplaatsen in Maldegem die door de coronamaatregelen gesloten moesten worden, zijn weer open.

Vanaf nu kan je er opnieuw met je groente- en fruitafval terecht. Om alles veilig te laten verlopen, ben je verplicht om je handen te ontsmetten bij het binnen- en buitengaan van de composteerplaats, en wordt er slechts één bezoeker tegelijkertijd toegelaten. Je vindt de composteerplaatsen in het Sint-Annapark naast de parking van het Sint-Annazwembad, naast basisschool De Papaver in Adegem-Dorp langs de toegang naar het CC Den Hoogen Pad, en ook naast de KUMA in de Mevrouw Courtmanslaan 82.

Info over de openingsuren: www.maldegem.be/composteerplaatsen.