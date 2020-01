Dinsdag kerstboominzameling in Maldegem Joeri Seymortier

03 januari 2020

16u43 0 Maldegem Na Driekoningen mag de kerstboom weg, en daarom wordt al op dinsdag 7 januari een kerstboominzameling georganiseerd in Maldegem.

Na de feestdagen is het weer tijd om de kerstversiering en kerstboom op te ruimen. “Wie zijn of haar kerstboom niet in de tuin kan planten, kan de boom op dinsdag 7 januari tussen 18 en 20 uur gratis afleveren op de Markt in Maldegem”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Enkel natuurlijke kerstbomen, ontdaan van alle versiering en verlichting, zonder de pot, kluit of de voet mogen in de container. Je kan je kersboom ook tijdens de openingsuren naar het recyclagepark brengen, en gratis bij het groenafval deponeren.”

Info: www.maldegem.be.