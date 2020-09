Deel Stationsstraat vrijdag dicht voor alle verkeer Joeri Seymortier

10 september 2020

10u21 1 Maldegem Een deel van de Stationsstraat in Maldegem wordt op vrijdag 11 september afgesloten voor alle verkeer.

Er wordt vrijdag gewerkt in de Stationsstraat in Maldegem, in het stuk tussen de Markstraat en Brielstraat. Dat deel van de Stationsstraat wordt het grootste deel van de dag afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Er worden ruimings- en inspectiewerken uitgevoerd aan de riolering. Alle doorgaand verkeer moet de omleiding volgen. Fietsers en voetgangers kunnen vrijdag wel gewoon door.

Info: www.maldegem.be.