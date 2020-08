Danitsja is amper 16, maar heeft één grote droom: “Ik wil Miss België worden” Joeri Seymortier

05 augustus 2020

11u56 0 Maldegem Danitsja Schoutteet uit Maldegem is amper 16 jaar, maar zit vol ambitie. Ze is op haar jonge leeftijd kandidaat voor Miss Oost-Vlaanderen en Miss België.

Danitsja Schoutteet woont in Maldegem en studeert Verzorging in het College ten Doorn in Eeklo. Maar haar ambities liggen elders. “Sinds begin dit jaar ben ik model bij Mowa Models en binnenkort start ik ook bij Fashion Models”, zegt Danitsja. “Maar ik wil verder gaan. Ik wil via Miss Oost-Vlaanderen bij de verkiezing van Miss België geraken. Dit is echt mijn kinderwens en een unieke ervaring. Ik hoop dat iedereen mij hierin wil steunen.”

Mensen kunnen Danitsja steunen door MOV15 te sturen naar 6665, of door online te stemmen via de website van Miss België. De verkiezing zelf vindt normaal plaats op 4 oktober. “Ik kan doorstoten naar de finale door veel stemmen te krijgen, en te tonen dat ik Miss België-waardig ben. Ik moet in Oost-Vlaanderen in de top drie eindigen, Miss Charity worden of een goldencard bemachtigen.”