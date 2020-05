Culturele hotspot en ondergrondse parking komen in hartje Maldegem Joeri Seymortier

13u43 4 Maldegem Het schepencollege van Maldegem wil de geplande nieuwe culturele hotspot en de nieuwe ondergrondse parking pal in het centrum voorzien.

Een vastgoedontwikkelaar stelde een project voor dat aan de voorwaarden voldoet. De nieuwe culturele hotspot moet Den Hoogen Pad in Adegem vervangen. “In dit voorstel komt het cultuurcentrum in het hart van de gemeente”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Het gaat om het stuk grond grenzend aan de markt, rechts achter de toegang tussen de Maricolen en de appartementsgebouwen achter het gemeentehuis. In het voorstel is sprake van een theaterzaal met vaste tribune voor 500 personen, aparte zalen en een theatercafé met terras. Er is ook een ondergrondse parking voorzien voor ongeveer honderd plaatsen. Er wordt een publiek-private samenwerking voorgesteld waarbij de vastgoedontwikkelaar ook twintig appartementen realiseert. Het voorstel wordt nu onderzocht, en ook andere kandidaten zullen de kans krijgen om een voorstel te doen via marktbevraging.”