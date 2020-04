Coronaverveling? Jeugddienst Maldegem daagt kinderen en jongeren uit met YouClap Joeri Seymortier

15 april 2020

10u24 0 Maldegem De jeugddienst van Maldegem daagt de jongeren en kinderen uit om uitdagingen aan te gaan via de app YouClap.

Nu we zoveel mogelijk in ons kot moeten blijven tijdens de coronacrisis, loert de verveling om de hoek. De jeugddienst daagt daarom alle Maldegemse kinderen en jongeren uit aan de hand van de app ‘YouClap’. “Je vindt er een pak leuke uitdagingen om uit te voeren in je kot of in je tuin”, klinkt het bij de jeugddienst. “Dankzij onze leuke uitdagingen moeten de jonge Maldegemnaars zich de komende weken niet meer te vervelen. Doe een bottle flip, maak een klerenketting of daag een huisgenoot uit voor een dance battle. Elke dag krijg je een nieuwe uitdaging.”

Hoe werkt het? Maak een account aan in de app ‘YouClap’, volg ‘jeugdmaldgem’ en neem deel aan de uitdagingen. Maak een foto of filmpje van jezelf en post het in de app, want iedere deelname is punten waard. Wie de meesten punten behaalt, valt in de prijzen.