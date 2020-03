Coronamaatregelen: openbare gebouwen niet meer vrij toegankelijk, speelpleinen afgesloten Anthony Statius

17 maart 2020

08u44 9 Maldegem De gemeente Maldegem neemt twee bijkomende maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Het gemeentehuis, het OCMW-gebouw en het Sociaal Huis in de Mevrouw Courtmanslaan en de gebouwen in de Bloemenstraat (Dienst Openbaar Domein en Dienst Uitvoering) zijn tot 3 april niet meer vrij toegankelijk. De Maldegemnaren kunnen er wel nog terecht voor dringende dienstverlening, maar dit kan alleen op afspraak. Een afspraak maken kan telefonisch via 050/72.89.30, te bereiken tussen 8.30 en 12.00 uur en 13.30 en 17.00 uur, of via info@maldegem.be. Veel documenten kan je ook online downloaden op www.maldegem.be/digitaalloket, zodat een afspraak maken niet nodig is.

Een tweede maatregel is dat alle gemeentelijke speelterreinen worden gesloten tot en met 3 april. Het is verboden om Sint-Annapark, Zandakkers, Kleit, Donk, Strobrugge, CC den Hoogen Pad, Dappersbroekelken, Skatepark in Adegem te betreden.