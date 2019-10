Christoff en Mama’s Jasje dit weekend gratis op Westeindekermis Joeri Seymortier

02 oktober 2019

17u31 0 Maldegem Maldegem viert komend weekend de Westeindekermis. Christoff en Mama’s Jasje zorgen zondag voor de muziek.

De feesttent in de Bogaardestraat 115 in Maldegem gaat vrijdag 4 oktober om 16 uur open. Heel het weekend is het gratis toegang. Op vrijdag wordt gestart met een afterworkparty, met gratis hapjes, foodtrucks, showcooking en een goodiebag voor de eerste honderd vrouwen. Zaterdag 5 oktober is er het eetfestijn en een dansfeest.

Op zondag 6 oktober wordt al om 7.30 uur gestart met de rommelmarkt. Om 11 uur is er een aperitiefconcert met Moonshine & Mojo. Er is straattheater en er staan kermisattracties. Om 14 uur komt Christoff optreden, en om 15.30 uur zingt Mama’s Jasje. Dhont & The Hitmen spelen om 17.15 uur en Triple Malted speelt om 19.30 uur.

Op maandag 7 oktober is er om 11 uur een seniorenborrel voor de senioren uit de wijk.

Info: www.wb-kermis.be.