Chauffeur rijdt in op vrachtwagen op expresweg Wouter Spillebeen

08 augustus 2019

20u17 0 Maldegem Een kleine bestelwagen is deze namiddag rond 16 uur ingereden op een file op de expresweg N49 in Maldegem. De bestuurder werd gewond maar buiten levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis.

Op de expresweg was in de richting van de kust een file ontstaan tot ongeveer honderd meter voor het kruispunt met de Aardenburgkalseide. Achteraan in de file stond een vrachtwagen al even stil toen er ineens een Renault Kangoo achteraan op inreed. De bestuurder van de bestelwagen, een 61-jarige man uit Evergem, liep een hoofdwonde op, maar verkeerde niet in levensgevaar. Hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Door het ongeval ontstond heel wat verkeershinder op de N49. Uiteindelijk kon de vrachtwagen na de vaststellingen gewoon verder rijden en werd de bestelwagen weggetakeld rond 17.30 uur.