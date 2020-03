Centraal telefoonnummer voor vragen in verband met het coronavirus Anthony Statius

13 maart 2020

13u02 3 Maldegem De gemeente Maldegem heeft een centraal telefoonnummer klaar voor alle vragen omtrent het coronavirus.

Wie vragen heeft over het coronavirus en wat dit betekent voor Maldegem, kan vandaag de hele dag bellen naar het centraal telefoonnummer 050/72.89.37.

Alle informatie over het coronavirus en alle bijkomende of gewijzigde maatregelen zullen ook steeds via www.maldegem.be/coronavirus, via de Maldegem App en via de sociale mediakanalen van de gemeente gecommuniceerd worden.