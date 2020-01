CD&V schenkt deel zitpenningen aan goede doelen: Kinderkankerfonds en Zelfmoordlijn krijgen elk 400 euro Joeri Seymortier

06 januari 2020

10u04 0 Maldegem De raadsleden van CD&V Maldegem in het Autonoom Gemeentebedrijf hebben hun zitpenningen van 2019 aan twee goede doelen geschonken.

De gemeente Maldegem wordt niet alleen bestuurd door een gemeenteraad, maar ook door een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). Dat AGB staat onder andere in voor de uitbating van het zwembad en de sporthal. Wie in de Raad van Bestuur zetelt krijgt ook een zitpenning, maar daar kan CD&V Maldegem zich niet in vinden. Raadsleden Anneke Gobeyn en Koenraad De Ceuninck hebben dan ook beslist om hun zitpenningen van het AGB aan goede doelen te schenken. “We hebben beslist om 400 euro te schenken aan de vzw Kinderkankerfonds”, zegt het tweetal. “Dat geeft financiële en psychologische steun aan kinderen met kanker en hun gezinnen. Daarnaast schenken we ook 400 euro aan het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, dat instaat voor de zelfmoordlijn 1813.”