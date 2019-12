CD&V Maldegem: “Nieuw bestuur denkt enkel aan centrum en niet aan deelgemeenten” Joeri Seymortier

20 december 2019

09u57 12 Maldegem CD&V zit in Maldegem na meer dan honderd jaar voor het eerst in de oppositie, en heeft zware kritiek op het meerjarenplan van hun opvolgers.

Open Vld, N-VA en Merlaan zijn nu aan de macht in Maldegem. CD&V maakte tijdens de voorstelling van het meerjarenplan brandhout van het document. “Het nieuwe bestuur stelt weinig vertrouwen in het gemeentelijk personeel”, reageert Marten De Jaeger (CD&V), op het feit dat tien procent van het gemeentepersoneel eruit moet. “Het nieuwe bestuur hecht geen belang aan intergemeentelijke samenwerking in het Meetjesland. Er wordt enkel een focus gelegd op het centrum van Maldegem, en niet op de vier leefkernen. Het nieuwe bestuur gaat ook nog eens voor 25 miljoen euro lenen voor projecten die niet eens opgesomd staan in meerjarenplan. Daardoor komt de volgende generatie voor een serieuze afbouw van schulden te staan.”

Veel schrappen

Er wordt in Maldegem ook veel bespaard en geschrapt. “De uitleendienst bij de jeugddienst gaat eruit”, zegt Marten De Jaeger. “Subsidies voor energiebesparende maatregelen wordt geschrapt, en ook de gratis rol huisvuilzakken gaat eruit. Er wordt door het nieuwe bestuur voor meer dan 100.000 euro bespaard op kap van tal van verenigingen. Zo verdwijnt de toelage voor de Maldegemse jeugdherberg, voor de dorpsraad Donk, voor de adviesraden, voor de Wielercel, voor het 21-julicomité, voor de vzw België-Canada, voor de Memoriam van Burkel, voor het 3de wereldproject verbroedering en voor bijzondere culturele projecten. Dat kunnen wij als partij niet steunen”, klinkt het nog bij CD&V.

