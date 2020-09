CC Den Hoogen Pad start vrijdag met verkoop losse tickets Joeri Seymortier

14u55 2 Maldegem Cultureel centrum Den Hoogen Pad in Adegem bij Maldegem start op vrijdag 11 september om 9 uur met de voorverkoop van de tickets voor het nieuwe theaterseizoen.

Door de coronamaatregelen is de programmatie aangepast en wat beperkt. Ontdek op www.denhoogenpad.be wie tijdens seizoen 2020-2021 te gast is. Wie op 5 september op de preview was, kon al abonnementen boeken. De gewone ticketverkoop start op vrijdag 11 september om 9 uur.

Info: www.maldegem.be.