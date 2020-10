Carnaval Maldegem: “Volop overleg en eind oktober valt beslissing” Joeri Seymortier

07 oktober 2020

18u23 4 Maldegem Nu Nu Assenede de carnavalsstoet van februari 2021 definitief geschrapt heeft, is het in het Meetjesland uitkijken naar de beslissing in Maldegem. Die volgt eind deze maand.

“We hebben onze eerste vergadering met de Raad van Elf ondertussen achter de rug”, zegt frontman Kris Wille. “We moeten nog verder overleggen, en ook terugkoppelen naar het gemeentebestuur. Het is de bedoeling dat we snel knopen doorhakken, en dat we eind deze maand met een beslissing naar buiten komen. Of we het positief inzien? De cijfers zijn niet goed, en we horen dat carnaval op verschillende plaatsen geschrapt worden. Wij zijn nu vooral aan het onderzoeken wat in Maldegem wel mogelijk zou kunnen zijn. Het zal misschien niet worden zoals andere jaren, maar we hopen toch iets te kunnen doen. Eind deze maand komt er meer duidelijkheid”, klinkt het nog.