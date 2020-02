Carnaval Maldegem: kinderstoet in namiddag afgelast, avondstoet gaat wel door Joeri Seymortier

23 februari 2020

12u11 86 Maldegem Carnaval Maldegem schrapt de kinderstoet die op zondagmiddag 23 februari door de straten moest trekken. De avondstoet gaat wel gewoon door.

De gemeente zat samen met politie, brandweer en de carnavalsvereniging Raad van Elf. “Ik heb als burgemeester besloten dat de avondstoet in het centrum van Maldegem zal doorgaan. De kinderstoet op zondagnamiddag wordt afgelast”, zegt burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). “Volgens de weersvoorspellingen van het KMI worden op zondagnamiddag stormweer en hevige rukwinden van 90 kilometer per uur en meer verwacht. De veiligheid van de carnavalisten en de toeschouwers kan op dat moment onvoldoende worden gegarandeerd. Vanaf 18 uur zal de wind afzwakken tot minder dan 50 kilometer per uur. De avondstoet kan dus wel gewoon doorgaan.”

De reclamestoet start vanavond zondag om 19 uur, de avondstoet start om 19.30 uur.