Canadamuseum Adegem opent opnieuw de deuren (maar tuinen en tea-room voorlopig nog dicht) Joeri Seymortier

20 mei 2020

11u16 0 Maldegem De musea mogen weer open, en ook het Canadamuseum in Adegem bij Maldegem opent vanaf vandaag (woensdag) weer de deuren.

Het Canada Poland War Museum is weer open. De aangrenzende ‘Tuinen van Adegem’ en ook de tea-room blijven wel nog dicht. “Het museum opent met het eenrichtingsverkeer van in en uit, de nodige handgel, en overal social distance”, zegt Alexandra Van Landschoot. “Wij dragen mondmaskers, en aan de kassa hangt nu plexiglas. We hebben de voorbije weken niet stil gezeten. In het museum hebben we veel materialen bij gehangen, die in ons archief zaten. Het gaat vooral om authentieke posters en affiches. En we hebben toekomstplannen. In het voorjaar van volgend jaar willen we starten met een audiotour door het museum, en werken we ook aan een inleefspel voor de middelbare scholen.”

Info: www.canadamuseum.be.