Canada Museum opent nieuwe zaal: “Eerbetoon aan Poolse bevrijders van onze regio” Gilbert Van Landschoot (68) viert 25 jaar museum Joeri Seymortier

06 september 2019

17u15 4 Maldegem Het Canada Museum in Adegem bij Maldegem opent een nieuwe zaal, helemaal gewijd aan de Poolse soldaten die 75 jaar geleden het Meetjesland en een groot ander deel van Vlaanderen bevrijd hebben. Er staan meer dan vijftig soldaatpoppen, die de kostuums van de Eerste Poolse Pantserdivisie dragen.

Het Canada Museum op Heulendonk in Adegem bestaat precies 25 jaar, en zet nu een ferme stap vooruit. De Poolse bevrijders hadden er al een hoekje, maar nu is een hele zaal aan de Poolse bevrijders gewijd. Geen saaie tentoonstelling met foto’s en teksten, maar scènes met levensgrote poppen die de echte kostuums van de Poolse soldaten van 75 jaar geleden aan hebben. Je waant je als bezoeker tussen de oorlogstaferelen van 1944.

“De Canadezen en de Polen hebben zowat alles betekend voor de bevrijding van het Meetjesland en de regio errond”, zegt Gilbert Van Landschoot (68) die van het museum al 25 jaar zijn levenswerk maakt. “We hebben nu een hele zaal ingericht rond de Poolse soldaten, en de Eerste Poolse Pantser Divisie. Wij vinden het belangrijk dat de mensen uit onze regio dat deel van de geschiedenis leren kennen. Iedereen heeft het altijd over de landing op Normandië, of over wat in de buurt van Ieper gebeurd is. Maar ook in de grote regio van Maldegem is zeer zwaar gevochten. Dit museum zie ik als een soort eerbetoon aan onze Poolse bevrijders. Ik vond het zelf mijn burgerplicht om dit 25 jaar geleden op te starten, en elke dag opnieuw verder uit te bouwen. Een bezoek brengen aan het museum is eigenlijk ook een vorm van dankbaarheid tonen aan onze Canadese en Poolse bevrijders. Vrede is broos. We mogen nooit vergeten wat er 75 jaar geleden gebeurd is, en daar willen wij graag aan helpen.”

Het Canada Museum hoopt ook heel wat scholen uit het Meetjesland en ver daarbuiten aan te trekken. “Dit museum is een beleving, en dus ook voor kinderen boeiend”, zegt dochter Alexandra. “We hebben oorlogstaferelen in miniatuur nagebouwd, en die zijn speciaal op kinderhoogte gebouwd, zodat ook zij alles kunnen zien. Voor scholen hebben we speciale programma’s, waarin de kinderen zich zelf soldaat kunnen wanen, en letterlijk in het oorlogsverhaal kunnen duiken. Op die manier zijn ze veel meer geboeid, en dragen ze ook meer mee van dit belangrijk stukje geschiedenis”, klinkt het.

Het Canada Museum is open van woensdag tot en met zondag. Nog heel de maand september van 10 tot 18 uur. Vanaf oktober is dat van 12 tot 18 uur. Je kan een bezoek combineren met een bezoek aan de Tuinen van Adegem. Kaartjes voor het museum kosten 7 euro. Kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro.

Info: www.canadamuseum.be.