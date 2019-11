Cafetaria zwembad Maldegem heropent: zondag gratis koffiekoeken Joeri Seymortier

15 november 2019

11u52 0 Maldegem De cafetaria van het Sint-Annazwembad in Maldegem heropent op zondag 17 november. De eerste bezoekers worden getrakteerd.

Zondag kan je na bijna twee jaar sluiting eindelijk weer in het cafetaria van het zwembad van Maldegem terecht. Van 9 tot 12 uur is iedereen welkom. Alle bezoekers worden meteen ook getrakteerd op een koffiekoek en een gratis drankje. “Komen zwemmen in Maldegem wordt vanaf nu weer een beetje leuker”, klinkt het.

Info: www.maldegem.be.