Café The Corner in Donk wordt Bistro Maurice Joeri Seymortier

20 juni 2020

Maldegem krijgt er een nieuwe culinaire stek bij. Café The Corner in Donk wordt omgebouwd tot Bistro Maurice.

Het zijn Jens Willems en Jens Van Maele die zich in het avontuur sturen en aan de verbouwingswerken beginnen. “Binnenkort starten we onze eigen zaak, Bistro Maurice in Maldegem-Donk”, zeggen de twee jongemannen. “Bij ons kan je binnenkort terecht voor ontbijt, lunch en tea-room. Op vrijdag, zaterdag en zondag openen wij ook ‘s avonds graag onze deuren als bistro, voor een lekker etentje. De exacte openingsdatum staat nog niet vast. De komende weken wordt het pand volledig onder handen genomen.”

Je vindt Bistro Maurice langs de Kronekalseide 297 in Maldegem, dat is de baan tussen Maldegem en Brugge.