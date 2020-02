Buurt Zandakkers en Ringbaan Adegem vraagt trager verkeer: “Hou rekening met onze kinderen” Joeri Seymortier

08u13 2 Maldegem Het buurtcomité van de Zandakkers, Ringbaan en het Blekkersgat in Adegem bij Maldegem heeft een groot spandoek onthuld, dat chauffeurs moet oproepen trager te rijden.

Chauffeurs die in de buurt van Zandakkers komen, kunnen niet naast het grote spandoek kijken. “We willen chauffeurs sensibiliseren”, zegt woordvoerder Kaat Vermeulen van het buurtcomité. “De goed zichtbare sensibilisatie richt zich tot snelheidsduivels en tot bestuurders van te grote vrachtwagens die de buurt teisteren. De buurt ervaart de laatste tijd een te grote verkeersonveiligheid. Er wordt te snel gereden, en vrachtwagens gebruiken steeds meer de Kallestraat om naar het industriepark te rijden. Hier wonen ook veel kinderen in de wijk, en die spelen ook vaak op straat. Wie door een woonwijk rijdt moet daar rekening mee houden. Net daarom zetten we ook kinderen op ons spandoek. Hopelijk snappen voorbijrijdende chauffeurs de boodschap.”