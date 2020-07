Buurderij Maldegem opent de deuren: elke dinsdagavond lokaal shoppen bij boeren Joeri Seymortier

27 juli 2020

11u35 0 Maldegem Vanaf dinsdag 28 juli opent Buurderij Maldegem de deuren in de lokalen van de school Maricolen. Je zal er elke week lokaal kunnen shoppen.

Een Buurderij is een lokaal concept dat draait om duurzaamheid, en boeren en buren uit de buurt samenbrengen. Elke dinsdag tussen 17 en 19 uur zal je in de Maricolen Maldegem terecht kunnen om lokale producenten te ontmoeten, en kan je verse lokale producten ophalen. “Het gaat om het afhalen van lokale groenten, fruit, brood, zuivel, vleeswaren, streekproducten en artisanale bereidingen die je op voorhand online kan bestellen via www.boerenenburen.be”, zeggen de organisatoren. “Je plaatst en betaalt je bestelling online, ten laatste op zondag om middernacht. Op dinsdag kan je dan je bestelling ophalen tussen 17 en 19 uur, op de gezellige Buurderij in Instituut Maricolen, bij de boeren zelf. Je kan bestellen wanneer en hoe vaak je wil zonder verplichtingen, minimumbestelling, vaste pakketten of een abonnement.”

Op dinsdag 28 juli is iedereen welkom van 17 tot 19 uur om het concept te ontdekken. In mei 2015 werd het platform gelanceerd in Vlaanderen en ondertussen kent België al 115 Buurderijen, waarvan 60 in Vlaanderen. Info op de Facebookpagina BuurderijMaldegem, en op www.boerenenburen.be.