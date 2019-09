Burgemeester Maldegem wil kabinetschef: “Duur? Dit zal de gemeente net geld opleveren” Oppositie wil niet dat belastingbetaler hiervoor moet opdraaien Joeri Seymortier

26 september 2019

17u33 0 Maldegem Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem wil een kabinetschef aanstellen. Dat wordt de rechterhand van de burgemeester die hem moet bijstaan in grote dossiers. Volgens oppositiepartijen Groen en CD&V een dure en onverantwoorde grap voor de Maldegemse belastingbetaler. Maar volgens burgemeester Van Hulle kan de gemeente hier alleen maar beter van worden.

Een burgemeester met een eigen kabinetschef. In grootsteden is dat ingeburgerd, maar in kleinere gemeenten en al zeker in het Meetjesland is dat ongezien. De nieuwe ‘aanwinst’ voor de gemeente Maldegem moet tussen de 40.000 en 80.000 euro per jaar kosten, en dat noemt oppositiepartij Groen ronduit schandalig.

“Ik snap de commotie niet zo goed”, reageert burgemeester Bart Van Hulle die nu bijna negen maanden burgemeester van Maldegem is. “We zijn met onze nieuwe bestuursploeg echt ambitieus, maar het gaat mij allemaal veel te traag. Ik wil vooruit met Maldegem, en dan moet je het anders durven spelen. Als burgemeester ben ik elke dag van ’s ochtends tot ’s avonds bezig met de dagelijkse leiding van de gemeente. Maar ik vind dat een gemeente vooral nood heeft aan projecten die Maldegem op lange termijn beter kunnen maken. We moeten vandaag al strategisch durven denken over het Maldegem van binnen 12 of 18 jaar. Alleen: mijn dagen zitten propvol en ik heb te weinig tijd om dat beleid op lange termijn zelf uit te stippelen. Dat wordt nu net het werk van mijn toekomstige kabinetschef. Die man of vrouw moet zaken onderzoeken en voorbereidende studies maken. Een praktisch voorbeeld? Moet er opnieuw een treinverbinding komen tussen Maldegem en Eeklo of tussen Maldegem en Brugge? Dat zijn zaken die niet meteen op de dagdagelijkse politieke agenda staan, maar die ik wel belangrijk vind. Dat is iets wat een kabinetschef perfect zou kunnen uitwerken. Deze functie zal de gemeente op termijn veel meer opbrengen dan ze kost.”

Schandalig

Groen is boos en organiseerde zelfs een persconferentie om de situatie aan te klagen. “De burger zal dus betalen voor het politieke hulpje van de burgemeester en van Open Vld”, zeggen de gemeenteraadsleden Stefaan Standaert en Dino Lateste. “Deze kabinetschef moet enkel luisteren naar de burgemeester. Dat is lachen met het gemeentepersoneel, en duidt op een absoluut gebrek aan vertrouwen in het personeel. Dit is voor ons een schandalige stap te ver. Groen Maldegem wil dat de procedure voor aanwerving van deze kabinetschef onmiddellijk stopgezet wordt, en dat de burgemeester excuses aanbiedt.”

Ongepast

Ook CD&V vindt de keuze voor een kabinetschef ongehoord. “Dit is nooit gezien in de Maldegemse politiek”, zegt Koenraad De Ceuninck. “Er werd hiervoor geen grondige motivering gegeven. Dit zal veel geld kosten. In tijden waar de burgemeester op de centen wil letten van de Maldegemnaar en de mond vol heeft over ‘rendabiliteit’ en ‘return voor de Maldegemnaar’ is deze nieuwe functie onverantwoord en ongepast”, klinkt het nog.