Burgemeester Maldegem spreekt inwoners moed in: “We gaan dit samen overwinnen!” Joeri Seymortier

21 maart 2020

15u51 0 Maldegem Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem start dit tweede ‘coronaweekend’ met een opwekkende open brief aan zijn inwoners.

“Ik wens je een goed weekend”, begint Bart Van Hulle op sociale media. “Een goed weekend is een weekend waarin je thuis blijft, een weekend waarin je eens gaat wandelen of joggen in de onmiddellijke omgeving van je huis. Ga niet naar het Drongengoed, ga niet naar het park in Maldegem, speeltuinen zijn al langer dicht. Ga niet naar zee. Ga niet naar Nederland. Volg de instructies die we jullie opleggen strikt op. Houd vooral afstand van elkaar. De politie meldt me dat jullie dit in de meeste gevallen ook doen. Proficiat en bedankt daarvoor.”

De burgemeester zegt dat we moeten volhouden. “De komende weken zullen misschien wel de moeilijkste zijn in de naoorlogse geschiedenis van Maldegem. Hulpverleners, artsen, verpleegkundigen, alle werknemers binnen de zorg, vrijwilligers: iedereen geeft het beste van zichzelf. Ook achter de schermen wordt keihard gewerkt. Er is een immense solidariteit die op gang komt in Maldegem. Ook de medewerkers van onze gemeente, raadsleden, schepenen en ikzelf staan voor je klaar. Dag en nacht als het moet. We gaan dit samen overwinnen”, schrijft de burgemeester nog.