Burgemeester en schepenen trakteren om middernacht op gemeentehuis Joeri Seymortier

01 januari 2020

11u06 0 Maldegem Verrassingsaanval op oudejaar van de burgemeester van Maldegem. Hij trakteerde rond middernacht alle inwoners op de eerste verdieping van het gemeentehuis.

De volksreceptie werd amper 24 uur op voorhand gelanceerd op de Facebookpagina van burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld). Hij nodigde alle inwoners van Maldegem uit om tussen 31 december om 23 uur en 1 januari om 1 uur een glas te komen drinken op het gemeentehuis. Hij kreeg de hulp van de schepenen Jason Van Landschoot en Rudy Desmet. “Ik vind dat op de overgang van oud naar nieuw niemand alleen moet zitten”, zegt burgemeester Bart Van Hulle. “Via Facebook heb ik iedereen uitgenodigd op het gemeentehuis voor een glas. Er kwamen uiteindelijk zeventig mensen iets drinken. Dit is de start van meer, want ik denk dit volgend jaar opnieuw te zullen doen. Noem het gerust de ‘dinner for one’ van Maldegem.”