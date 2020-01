Burgemeester Bart Van Hulle minstens vier weken in het gips na val van trap na gemeenteraad Joeri Seymortier

04 januari 2020

10u38 0 Maldegem Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) van Maldegem moet de nieuwjaarsrecepties deze maand afdweilen met een gips aan de rechtervoet.

De burgemeester van Maldegem moet noodgedwongen vier tot zes weken met zijn rechtervoet in het gips. De oorzaak dateert al van 18 december vorig jaar, maar het gips komt er nu pas. “Na de gemeenteraad van 18 december kwam ik in het donker de trap af in het gemeentehuis”, vertelt burgemeester Van Hulle. “Ik had een doos met broodjes in de hand, die ik beneden in de koelkast wou zetten. In een ijverige poging om de doos recht te houden bij een val van de vierde laatste trede, kreeg mijn rechtervoet een kraakje. Mijn voet stond wat dik, maar erg was het niet. Mijn voet stond deze week nog altijd wat dik, dus liet ik toch maar eens foto’s nemen. Blijkt dat er toch een breuk is. Resultaat: vier tot zes weken gips, anders zou zo’n breuk blijkbaar nooit volledig genezen. Maar ook goed nieuws: de broodjes werden al op 19 december ’s middags verder opgegeten”, knipoogt de burgemeester nog.