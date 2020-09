Bryan Missiaen (KSK Maldegem): “We snakten naar een derbyzege” Dominique Lampo

21 september 2020

13u18 0 Maldegem KSK Maldegem bouwde in het kermisweekend een feestje. VK Adegem werd met een 3-1-nederlaag huiswaarts gestuurd en duidelijk was dat die overwinning zoet smaakte. Bryan Missiaen had zijn verdiensten bij de 3-1-zege van zijn ploeg. Hij poeierde de 2-1 via de onderkant van de lat in doel. Ook na de wedstrijd was het niet duidelijk of de bal wel degelijk de lijn had overschreden. De overwinning van Maldegem was er niet minder verdiend om. Missiaen genoot van de derbyzege.

“Drie jaar geleden trokken we zowel thuis als uit aan het kortste eind tegen Adegem. Vorig jaar bleven we in de derby in Kleit op een 2-2-gelijkspel steken. Hoeft het gezegd dat we naar een derbyzege snakten? Over mijn vrije trap kan ik niet met zekerheid zeggen of de bal over de lijn ging. De bal week nog lichtjes af op een speler van Adegem en daarna botste hij via de paal al dan niet over de lijn. In de slotfase namen we via Davy Versprille alle twijfels weg.”

Verdiend

Adegem spartelde in de derby lang tegen. Na afloop gaven zelfs de meest verstokte fans van Adegem toe dat er op de zege van Maldegem niks af te dingen viel. Zo zag ook Missiaen het. “We zetten in de eerste helft hoge druk en daar had Adegem het wel lastig mee. Ons eerste doelpunt hebben we te danken aan een balrecuperatie van Fabrice Roels en die leidde het eerste doelpunt van Luigi Cools in. Die eerste helft van ons was echt wel goed en met een 1-0 hebben we onszelf iets te weinig beloond. Na de koffie kwam Adegem snediger uit de kleedkamer en namen zij het ietwat over. Heel gevaarlijk waren ze niet, maar via een own goal van Gianni Desmedt kwam de gelijkmaker toch op het bord. Toch had ik het gevoel dat de wedstrijd weer in ons voordeel zou kantelen. Dat ik de 2-1 voor mijn rekening kan nemen doet extra deugd. De ontlading na de 3-1 zegt alles over de honger naar derbywinst. Zelfs Luigi Cools kwam van de bank tot de overkant gespurt.”

Jongeren

Maldegem deelt na twee speeldagen de leiding met Destelbergen en Assenede. Missiaen wil de lat nog niet te hoog leggen. “Wordt de competitie volledig afgewerkt? Dat is al de eerste vraag. En na een zes of zes gaan verkondigen dat je voor een prijs gaat, lijkt me ook niet verstandig. Er zit evenwel duidelijk meer kwaliteit in de spelersgroep dan vorig jaar en vooral de jongeren drukten de voorbije weken hun stempel. Luigi Cools begon sterk aan het seizoen, Sander Willemarck doet de tegenstander pijn op zijn flank en Gilles Blomme heeft zijn draai gevonden op het middenveld. Ook in de verdediging zit het wel snor. De wisselwerking met Jeroen Calsijn verloopt uitstekend en op de flanken zijn Abdoulaye Declerck en Gianni Desmedt goed bezig.”

Merendree

Maldegem wil nu een 9 op 9. Missiaen hoopt dat zijn ploeg in Merendree op het elan kan doorgaan. “Onze groep hangt goed aan elkaar en wil er echt iets van maken. Op Merendree gaan we dan ook vol voor de drie punten. Het is misschien wel in ons voordeel dat we daar op kunstgras spelen. Voetballend vermogen hebben we zeker en op zo’n kunstgras is het moeilijker om het op power te halen. 9 op 9 zou schitterend zijn.”