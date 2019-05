Broers Poissonnier starten Bistro Bro: “Kwaliteitsvolle gerechten, maar no-nonsense gebracht” Joeri Seymortier

22 mei 2019

10u08 7 Maldegem De broers François Poissonnier (22) en Laurent Poissonnier (20) openen op 2 juni hun Bistro Bro in de Stationsstraat in Maldegem.

De jonge broers doen dat in het pand waar tot voor kort restaurant l’Apérovino huisde. De broers groeiden op in het Zeeuwse Eede, maar vonden al snel hun weg naar Maldegem. De twee volgden een horeca-opleiding aan Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Waar François zijn passie in de keuken ligt, bloeit Laurent helemaal open als sommelier in de zaal. François stond al in de keukens van onder andere Elckerlyc en Kwizien in Maldegem en sterrenrestaurant Sel Gris in Knokke. Laurent werkte bij La Trinité in Sluis. “We willen lekkere, maar ook toegankelijke menu’s brengen”, zeggen de broers. “Verfijnde, verrassende en kwaliteitsvolle gerechten, op een no-nonsense manier gebracht. Bistro Bro wordt zeker geen gewone brasserie waar je steak met frietjes komt eten. Maar het moet wel bereikbaar zijn en gezellig aanvoelen.”

Info: www.bistrobro.be.