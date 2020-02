Bomen in Maldegemse straten gekapt en vervangen Anthony Statius

12 februari 2020

15u49 2 Maldegem In verschillende straten in Maldegem worden gedurende de maanden februari en maart heel wat bomen gekapt en opnieuw aangeplant. Dit is nodig in het belang van de veiligheid.

Bomen in Maldegem die verzwakt zijn of waarvan de boomwortels schade aan de voetpaden en wegen aanrichten, worden de komende weken gekapt en vervangen door nieuwe bomen. Het gaat om bomen in de Verbroederingswijk, Albert De Keselstraat, Berkenlaan, Eikenlaan, Burg. Desiré De Meyerelaan, Popkensstraat, Jagers te Voetlaan, Reesinghelaan en Sperwerlaan.

In deze straten zullen nieuwe bomen geplant worden. In de verbroederingswijk zullen de voetpaden eerst hersteld worden, daarna zullen ook daar nieuwe bomen geplant worden.