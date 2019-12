Blokken in Maldegem? Dat kan nu ook in het rusthuis Warmhof Joeri Seymortier

10 december 2019

14u12 0 Maldegem Maldegem opent volgende week twee nieuwe blokpunten in de gemeente. Naast de bibliotheek kan je dit jaar ook studeren in het woonzorgcentrum Warmhof.

Het woonzorgcentrum Maldegem opent vanaf maandag 16 december haar stille ruimte voor de blokkende studenten, die samen willen studeren. In het rusthuis kan je terecht tot de laatste dag van januari volgend jaar. Dat kan elke dag, ook in het weekend, van 8 tot 19 uur. Op vrijdagvoormiddag is het blokpunt dicht, want dan is de stille ruimte niet vrij. Ook op 24, 25, 26 en 31 december, en op 1 januari is het blokpunt dicht. Tijdens de openingsuren kunnen de studenten drinken en snacks kopen in het cafetaria van het rusthuis.

Bibliotheek

In de bibliotheek van Maldegem kan je studeren van dinsdag 17 december tot 31 januari 2020. Dat kan aan de leestafels in de bib, maar bij voorkeur in het auditorium. Elke weekdag van 8.15 tot 18.30 uur, en op zaterdag van 9 tot 12 uur. “De bib biedt de studenten gratis water, koffie en thee aan. Er zijn ook oordopjes beschikbaar. Tijdens een pauze kan je een luchtje scheppen op het leesterras of een spelletje pingpong spelen in de leestuin”, klinkt het.